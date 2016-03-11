Belen Rodriguez e Fedez Innamorati? Rapper Dimentica Giulia Valentina

Belen e Fedez. Ecco la coppia che non t'aspetti. Si vocifera che tra il rapper milanese e la soubrette argentina ci sia del tenero. Sarà vero?

"Belen Rodriguez e Fedez continuano a frequentarsi. La settimana scorsa, il rapper e l'argentina si erano stati prima nel ristorante La Risacca di Milano per poi andare in un locale sui navigli e finire la serata nella discoteca The Club. Fedez e Belen si sono rivisti, qualche sera fa, nel ristorante Le Petit Bistrot conosciuto come 'Il quartier generale' della Rodriguez, dove Belen è solita far festa con le amiche più fidate. All'interno del locale tra loro c'è sempre stato molto feeling, ma quando poi è arrivato il momento di uscire hanno preferito stare a distanza, anche se solo di un paio di metri. Per poi andare in un altro locale su due auto diverse. Come mai, hanno qualcosa da nascondere?".

Molte riviste di gossip sostengono che tra Belen Rodriguez e Fedez ci sia del tenero, visto che, negli ultimi tempi, sono stati visti spesso insieme in. Il primo magazine a pubblicare le immagini ritraenti i due, insieme, è stata. Belen, lo ricordiamo, si è lasciata da poco con Stefano De Martino; Fedez, invece, ha detto addio alla storica fidanzata Giulia Valentina. E' nata una storia d'amore? Presto per dirlo, ma ci sono molti elementi per farlo pensare, come i frequenti incontri tra Belen e Fedez in diversi ristoranti meneghini. Sulla presunta liaison tra i due personaggi famosi del mondo dello spettacolo e della musica, Novella2000 ha scritto:Belen e Fedez sono attualmente, quindi liberi dal legami sentimentali. Il rapper poi corrisponde ai gusti della fascinosa argentina, che adora uomini più giovani di lei, tatuati e muscolosi. Insomma, sembra proprio che tra i due ci sia del tenero. Ovviamente, i diretti interessati non hanno ancora confermato le indiscrezioni. C'è chi sostiene, invece, che la Rodriguez e il rapper escono sempre insieme perché hanno. Sarà vero? Se Fedez effettivamente facesse coppia con Belen avrebbe archiviato la storia con Giulia Valentina in un tempo record. Alla faccia del grande amore!