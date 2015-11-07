Home Gossip Angelina Jolie, Nozze Informali con Brad Pitt: Adozione Maddox e Zahara Fondamentale per Unione

Angelina Jolie, Nozze Informali con Brad Pitt: Adozione Maddox e Zahara Fondamentale per Unione

di Redazione 07/11/2015

"Il mio matrimonio con Brad Pitt? Informale, abbiamo firmato le carte durante una pausa di lavoro". Lo ha detto la celebre attrice Angelina Jolie, riferendosi alle nozze con il suo celebre marito Adozione Maddox e Zahara decisiva per fortificare legame Angelina, che sta presentando il suo ultimo film, "By the sea", in cui recita assieme a Brad Pitt ancora una volta, ha reso noto che il legame col marito non si è rafforzato tanto in occasione della firma dei documenti matrimoniali ma quando le hanno inviato le carte relative all'adozione di Maddox e Zahara, due dei suoi sei figli. Quello, per lei e Brad, è stato un giorno speciale, molto importante per la stabilità della loro relazione. Angelina e Brad: Matrimonio Informale La Jolie e Pitt sono convolati a nozze in California ma la cerimonia non è stata per nulla formale, anzi è stata altamente informale, visto che i documenti sono stati firmati durante le brevi pause di lavoro . Angelina ha detto al riguardo: "La cerimonia è avvenuta in Francia, ma legalmente ci siamo sposati in California. Un giorno, mentre ero in cabina di montaggio e Brad stava sistemando alcune cose, un assistente ci ha chiamati per firmare dei documenti. Così l'abbiamo seguito e ci ha detto: 'Ecco qui la vostra licenza'. Fuori dalla porta c'era un giudice che ci stava aspettando e a quel punto Brad ha detto: 'Non dovremmo alzarci in piedi?' Lui ha risposto: 'Non importa'. Solo a quel punto abbiamo realizzato che eravamo diventati marito e moglie, e nel modo più informale possibile". L'attrice, però, sottolinea che il rapporto tra lei e Brad non si è fortificato col matrimonio ma grazie ai figli e specialmente con l'adozione di Maddox e Zahara: "Per me il grande momento che ha segnato la nostra unione è stato quando sono arrivati gli ultimi documenti per l'adozione di Maddox e Zahara".

