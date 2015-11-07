Home Home Presidente Audiweb Enrico Gasperini Stroncato da Infarto: Aveva 53 Anni

di Redazione 07/11/2015

Addio ad Enrico Gasperini, presidente di Audiweb, che nelle ultime ore è stato ucciso da un infarto. L'uomo era considerato un guru del digitale in Italia e, qualche settimana fa propose alcune misure per favorire lo sviluppo delle start-up italiane Digital magics e lo sviluppo delle start-up italiane Durante l'internet fest, 3 settimane fa, Gasperini indicò come far crescere le start-up italiane, mediante il supporto di Digital magics, il suo grande incubatore. Il presidente di Audiweb voleva che la stampa parlasse della sua idea, del suo piano per far volare le giovane imprese italiane, invece un infarto lo ha stroncato a soli 53 anni. Peccato. Enrico era un uomo intelligente ed operoso, e voleva aiutare le start-up in Italia, Paese dove non è una cosa da ragazzi fare impresa , soprattutto nell'ambito del digitale. Gasperini si laureò a Milano, a 26 anni, in Computer Science e subito pensò al digitale. Fondò Interferentia, il cui nome cambiò dopo qualche anno in Full Six. Enrico era uno che guardava oltre, al di là del sentiero. Se fosse rimasto in vita avrebbe dato molto alle giovane imprese. Audiweb e Talent Garden Enrico diventò presidente di Audiweb nel 2007. Audiweb, lo ricordiamo, è l'ente che attesta l'audience dei siti per investitori, editori e centri media. Un ruolo importante e difficile. Gasperini, però, si mostrò sempre all'altezza e lavorò anche quando non stava molto bene. Il presidente di Audiweb aveva problemi di salute da qualche tempo ma decise di continuare a svolgere la sua attività fino alla fine. Negli ultimi tempi, Gasperini aveva scommesso su Talent Garden di Davide Dattoli, un imprenditore 24enne. Enrico aveva finanziato il progetto perché lo seduceva, lo riteneva interessante. Enrico Gasperini è morto ma le sue idee e la sua attività restano e serviranno a chi vive per migliorarsi e migliorare il mondo. Addio Enrico! Le esequie si svolgeranno oggi, alle 15, a San Donato Milanese.

