Annalisa Scarrone Il Diluvio Universale, Significato del Testo e Video!

Un diluvio di parole, quelle diin, il brano che ha elegantemente "sfoggiato" a. Annalisa può con eleganza decantare anche qualche parolaccia in uno dei primi testi "arrabbiati" della cantante dai capelli rossi e dalle buone maniere. L'amore non e' una colpa e non lo e' di certo innamorarsi della persona sbagliata, eppure il dolore e' talmente grande che a volte lo si può solo maledire. Non e' amore quello di una notte ed e' allora che si deve scegliere se' stessi, senza perdere tempo prezioso. Ma se la vita, a volte, non sa regalarci l'amore delle favole o dei film, ci si può sempre rinchiudere in un sogno, in cui ci si può lasciare andare, in cui davvero si può essere noi stessi, senza stupide delusioni. Se amiamo a senso unico, restiamo intrappolati tra i pensieri che fanno male e le incertezze del capire qualcosa che non possiamo comprendere, proprio come quelle canzoni che ci ostiniamo a voler cantare senza che ne esca nulla di buono. E se ci si rendesse conto che quella non fosse la persona giusta poco prima di sposarci? Se qualcuno ci deludesse cosi tanto da non volerlo più sposare? Resterebbe immobile all'altare e, noi, sole, a sfogliare un giornale, immerse in un diluvio di pensieri. Ecco il bellissimo testo di

L’amore non è una colpa Non è un mistero Non è una scelta Non è un pensiero L’amore quello dei film L’amore del «che segno sei?…» C’è affinità, un aperitivo, chissà se mai… Magari… qualcosa… qualcosa succederà L’amore di questa notte Non conta niente, Anzi, sia maledetto E maledettamente Io non tornerò Perché non hai futuro E io ha già poco tempo per me stessa, Figuriamoci per gente come te E intanto prendo questa metropolitana L’unica che sorride è una puttana E allora io preferisco sognare Perché è così, è così, io lo so Che mi lascio andare E tu, che resti l’unico al mondo Come una stanza da rifare, Resti immobile all’altare, Sei una canzone che non ho Mai saputo cantare L’amore succederà O forse è già successo Ma tu non l’hai visto E lo vedi solo adesso Ma stasera rimango a casa A cucinare la vita Come fosse un buon piatto da buffet Lo so… l’amore è spudorato L’amore è egoista L’amore è un atto di necessità di te E mentre sfoglio un altro stupido giornale Penso che in fondo sia tutto regolare E intanto io preferisco sognare Perché è così, è così, io lo so Che mi lascio andare E allora io preferisco sognare Perché da qui la realtà si nasconde meglio che Sotto il diluvio universale E tu, dall’altra parte del mondo Come una stanza da rifare, Resti immobile all’altare, Sei la canzone che non ho Mai saputo cantare.

https://www.youtube.com/watch?v=JxJvlEzNmAU