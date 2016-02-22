Annalisa Scarrone Il Diluvio Universale, Significato del Testo e Video!
L’amore non è una colpa Non è un mistero Non è una scelta Non è un pensiero L’amore quello dei film L’amore del «che segno sei?…» C’è affinità, un aperitivo, chissà se mai… Magari… qualcosa… qualcosa succederà L’amore di questa notte Non conta niente, Anzi, sia maledetto E maledettamente Io non tornerò Perché non hai futuro E io ha già poco tempo per me stessa, Figuriamoci per gente come te E intanto prendo questa metropolitana L’unica che sorride è una puttana E allora io preferisco sognare Perché è così, è così, io lo so Che mi lascio andare E tu, che resti l’unico al mondo Come una stanza da rifare, Resti immobile all’altare, Sei una canzone che non ho Mai saputo cantare L’amore succederà O forse è già successo Ma tu non l’hai visto E lo vedi solo adesso Ma stasera rimango a casa A cucinare la vita Come fosse un buon piatto da buffet Lo so… l’amore è spudorato L’amore è egoista L’amore è un atto di necessità di te E mentre sfoglio un altro stupido giornale Penso che in fondo sia tutto regolare E intanto io preferisco sognare Perché è così, è così, io lo so Che mi lascio andare E allora io preferisco sognare Perché da qui la realtà si nasconde meglio che Sotto il diluvio universale E tu, dall’altra parte del mondo Come una stanza da rifare, Resti immobile all’altare, Sei la canzone che non ho Mai saputo cantare.https://www.youtube.com/watch?v=JxJvlEzNmAU
