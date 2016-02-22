Roma, Incontro tra Pallotta e Totti a Marzo: Contratto da Dirigente per Francesco

Il presidente della Roma Pallotta ha definito "Vergognoso" il numero 10 del team giallorosso, Francesco Totti, che nei giorni scorsi ha attaccato duramente il ct Luciano Spalletti, reo di lasciarlo spesso e volentieri in panchina

"Io chiaramente rispetto Totti e mi incontrerò con lui".

, dunque, è almeno per ora dalla parte dima nei prossimi giorni si incontrerà con Totti. I due faranno il punto della situazione. Pare che il presidente della Roma voglia prospettare al Capitano giallorosso un futuro da dirigente. Se Francesco, però, riuscisse a convincere il presidente a farlo giocare ancora un anno, sarebbe difficile per Spalletti restare sulla panchina della Roma.vuole giocare e Spalletti reputa giusto voltare pagina, cambiare: lo ha sottolineato anche dopo il trionfo sul Palermo. Pallotta, dunque, si trova, come si suol dire, 'tra l'incudine e il martello'. Il Corriere dello Sport ha rivelato che la Roma ha già pronto unper Totti, ma lui vuole giocare ancora un anno e sarebbe disposto ad accettare anche un cachet analogo a quello degli altri giocatori. Ciò la dice lunga su quanto Francesco ami il calcio giocato e poco giacca e cravatta. I tifosi stanno dalla parte di Francesco: non si potrebbe fare altrimenti, visto che Totti veste la maglia della Roma da ben 24 anni, segnando. Intanto oggi la Roma è tornata ad allenarsi a. Spalletti e Totti non si sono parlati. Ognuno non ha intenzione di cambiare idea. Qualcosa succederà, ovviamente, dopo l'incontro tra Pallotta e il numero 10 della Roma. A chiedere un incontro è stato proprio Francesco, auspicando correttezza e il bene per la squadra. Pallotta, però, è stupito dall'atteggiamento del Capitano, non riuscendo a capire a cosa si riferisca quando parla diTotti e Pallotta dovrebbero incontrarsi a. Pare che il presidente seguirà anche la squadra a Madrid, in occasione della trasferta di Champions.