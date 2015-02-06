Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Annalisa Scarrone porta "Una finestra tra le stelle" a Sanremo: brano scritto da Kekko Silvestre

Redazione Avatar

di Redazione

06/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Annalisa Scarrone torna a Sanremo, stavolta però tra i Big. La cantante savonese porterà sul palco dell'Ariston "Una finestra tra le stelle", brano scritto per lei da Kekko Silvestre, leader dei Modà.

Il prossimo 12 febbraio uscirà "Splende", quarto disco di Annalisa, che includerà canzoni già uscite nel corso del 2014 e, ovviamente, "Una finestra tra le stelle". Dopo l'impegno sanremese la Scarrone presenterà il suo disco in numerosi store e centri commerciali italiani: sarà a Milano il prossimo 16 febbraio; mentre il 20 a Roma.

Il tour vero e proprio di Annalisa partirà ad aprile.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Saddam Hussein, 7 milioni per cappio usato per giustiziarlo

Articolo Successivo

Romeo e Giulietta al cinema: opera in scena alla Royal Opera 3 anni fa

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016