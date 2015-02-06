Annalisa Scarrone porta "Una finestra tra le stelle" a Sanremo: brano scritto da Kekko Silvestre

Annalisa Scarrone torna a Sanremo, stavolta però tra i Big. La cantante savonese porterà sul palco dell'Ariston "Una finestra tra le stelle", brano scritto per lei da Kekko Silvestre, leader dei Modà.

Il prossimo 12 febbraio uscirà "Splende", quarto disco di Annalisa, che includerà canzoni già uscite nel corso del 2014 e, ovviamente, "Una finestra tra le stelle". Dopo l'impegno sanremese la Scarrone presenterà il suo disco in numerosi store e centri commerciali italiani: sarà a Milano il prossimo 16 febbraio; mentre il 20 a Roma.

Il tour vero e proprio di Annalisa partirà ad aprile.