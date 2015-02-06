Romeo e Giulietta al cinema: opera in scena alla Royal Opera 3 anni fa

Loading...

Romeo e Giulietta al cinema: opera in scena alla Royal Opera

06/02/2015

Volete trascorrere un San Valentino speciale? Allora recatevi in uno dei 60 cinema italiani per osservare "Romeo e Giulietta", grandiosa opera  di Kenneth MacMillan rappresentata 3 anni fa alla Royal Opera.

Da 50 anni il balletto rappresenta la 'punta di diamante' del Royal Ballet. La storia la conoscete tutti. Romeo e Giulietta si amano nonostante appartengano a due famiglie diverse e nemiche, Montecchi e Capuleti.

Il Royal Ballet ha rappresentato Romeo e Giulietta oltre 400 volte. Ogni volta, però, c'è una nuova coppia di protagonisti.

