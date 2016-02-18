Annalisa Scarrone Prima su Spotify con "Il Diluvio Universale"

Sebbene non abbia trionfato alla 66esima edizione del Festival di Sanremo, Annalisa Scarrone è felice per i buoni risultati che il suo brano sta riscuotendo anche sulle piattaforme di musica in streaming

"Siamo simili e abbiamo lo stesso approccio cauto nei confronti della vita. La teoria secondo cui in amore gli opposti si attraggono è una stupidaggine", ha rivelato recentemente Annalisa a "TuStyle".

Il brano, portato daa Sanremo, è il più ascoltato su Spotify; avendo la meglio su "Infinite volte" di Lorenzo Fragola (secondo) e "Quando sono lontano" (terzo). Non può che essere orgogliosa del successo che sta ottenendo l'artista ligure che, negli ultimi anni, ha fatto breccia nel cuore di tantissime persone. Dopo ilè aumentato il numero didelle canzoni portate sul palco dell'Ariston. Ovviamente, boom di ascolti su Spotify del brano che ha trionfato, "Un giorno mi dirai" degli Stadio (+340%); ottimi risultati, comunque, anche per "Nessun grado di separazione" die "Via da qui", di Deborah Iurato e Giovanni Caccamo. Tra le Nuove Proposte non è il vincitore di Sanremo, Francesco Gabbani, a primeggiare su: in prima posizione c'è "Introverso" di Chiara Dello Iacovo. Gabbani, comunque, si trova al secondo posto con la sua "Amen". Molto ascoltata anche "Odio le favole" di Ermal Meta. Annalisa ha ottenuto un grande successo a Sanremo. E' piaciuta molto anche alla. Molti, però, non hanno solo notato il virtuosismo canoro dell'artista savonese ma anche un pancino sospetto. Subito si è diffuso il rumor di una presunta. La cantante, però, ha smentito le voci sulla sua dolce attesa, precisando che è solo felicemente. Chi è il compagno della Scarrone? Non si sa, ma c'è chi sospetta che sia un personaggio del mondo della musica.Il nuovo disco di Annalisa,, uscirà il prossimo 15 aprile: ovviamente contiene il brano sanremese.