Ankara, Autobomba Scoppia: almeno 28 Morti. Isis o Pkk?

Terrore e sangue in Turchia, dove è esplosa un'autobomba vicino a un autobus su cui viaggiavano militari. Il bilancio provvisorio parla di 28 morti ed oltre 60 feriti

"Continueremo la nostra lotta contro le pedine che effettuano tali attacchi, che non conoscono limiti morali o umanitari, e contro le forze dietro di loro, con più determinazione ogni giorno che passa".

"E' chiaro che l'attacco è stato ben pianificato".

"Gli alleati della Nato sono vicini e combattono spalla a spalla nella lotta contro il terrorismo".

L'attentato è avvenuto nel quartiere Kizilay di, dove si trova il Parlamento e la base dell'esercito. Sia il Governo che le forze di sicurezza ritengono che si sia trattato di unben ordito, in quanto l'autobomba è esplosa proprio quando l'autobus era fermo al semaforo. In quel momento c'era molto traffico. L'episodio è avvenuto nelle vicinanze del palazzo presidenziale dove, in quel momento,stava partecipando a una riunione importante incentrata sul tema sicurezza. Finora non c'è stata nessuna rivendicazione ma si ipotizza che a piazzare l'autobomba siano stati militanti del, partito dei lavoratori turco, reputato illegale in Turchia. C'è chi, invece, sostiene che dietro all'attentato di ieri ci sia l'. Intanto il presidente turco Erdogan condanna fermamente l'episodio:Erdogan non si recherà in Azerbaijan nelle prossime ore: viaggio annullato. Niente vertice Ue sul tem migranti neanche per il premier, che ha deciso di restare in Turchia dopo l'attentato. Il vicepremier turco, Numan Turkulmus, è certo che si sia trattato di un attentato organizzato attentamente:L'attentato è avvenuto ieri, quando in Italia erano le 17.30. Una vettura contenente esplosivo era stata posteggiata su una delle più importanti strade del quartiere Kizilay: quando l'autobus si è fermato al semaforo, è avvenuta l'esplosione. La sicurezza della Turchia è messa a repentaglio da più parti, Isis e Pkk in primis. Laha espresso la sua solidarietà alla nazione., segretario generale, ha affermato: