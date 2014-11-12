Ansia favorisce insorgenza Alzheimer: scoperta canadese

Uomini e donne cercate di vivere serenamente, nei limiti del possibile, la vostra vita, visto che l'ansia aumenta il rischio di Alzheimer. Lo asseriscono gli studiosi del Rotman Research Institute di Toronto.

Quando si è troppo ansiosi aumenta il rischio di declino cognitivo. E' bene, dunque, riuscire a gestire le situazioni della vita con calma e pazienza, senza deprimersi e 'andare in bambola'.

Pare che il rischio di sviluppare il morbo di Alzheimer sia proporzionale al livello di ansia: 33% in caso ansia lieve; 78% per l'ansia moderata; 135% per l'ansia grave.

Stop all'ansia, dunque, se non si vuole andare incontro a una progressiva riduzione della capacità cognitiva, tipico sintomo del tremendo morbo di Alzheimer.