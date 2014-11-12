Loading...

Robin Williams, indiscrezioni su eredità: 50 milioni ai figli

Redazione Avatar

di Redazione

12/11/2014

Emergono le prime indiscrezioni sull'eredità lasciata dal grande attore americano Robin Williams, impiccatosi tempo fa nella sua abitazione.

Robin ha lasciato la bellezza di 50 milioni di  dollari ai tre figli; la moglie, invece, deve 'accontentarsi' di una villa da 7 milioni di dollari.

Il comico aveva scoperto di essere stato colpito dal Parkinson ed era caduto nel tunnel della depressione. Chi lo conosceva aveva notato che, ultimamente, Williams era diventato più taciturno e solitario.

Fonti vicine alla famiglia dell'attore hanno rivelato che Robin non combatteva solo contro il Parkinson ma era affetto anche dalla 'demenza dei corpi di Lewy', una patologia che porta molte allucinazioni. Pare, infatti, che Williams soffrisse di allucinazioni.

 
