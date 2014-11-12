Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Cina, scappa di casa e trascorre 6 giorni nello store Ikea

Redazione Avatar

di Redazione

12/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Aveva litigato con la madre perché non voleva fare i compiti. Allora ha pensato di scappare di casa e rifugiarsi all'Ikea, dove ha trascorso ben 6 giorni. E' successo in Cina.

Protagonista di questa curiosa vicenda è Peng Yijian, 12enne cinese.  Il ragazzino si è nutrito dei cibi venduti nello store Ikea e, alla fine, è stato ritrovato nei pressi di una scala mobile. Le forze dell'ordine, per individuarlo, avevano chiuso tutte le porte del negozio.

Lo studente ha deciso di fuggire di casa dopo che la professoressa di matematica aveva telefonato alla madre, dicendole che il figlio non aveva fatto i compiti. Il ragazzino, per evitare un'ulteriore ramanzina, ha soggiornato per 6 giorni allo store Ikea ubicato nel distretto di Xuhui.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Beyoncé e Jay-Z, matrimonio salvato: "Ci vogliamo molto bene"

Articolo Successivo

Ansia favorisce insorgenza Alzheimer: scoperta canadese

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016