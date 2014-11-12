Cina, scappa di casa e trascorre 6 giorni nello store Ikea

Aveva litigato con la madre perché non voleva fare i compiti. Allora ha pensato di scappare di casa e rifugiarsi all'Ikea, dove ha trascorso ben 6 giorni. E' successo in Cina.

Protagonista di questa curiosa vicenda è Peng Yijian, 12enne cinese. Il ragazzino si è nutrito dei cibi venduti nello store Ikea e, alla fine, è stato ritrovato nei pressi di una scala mobile. Le forze dell'ordine, per individuarlo, avevano chiuso tutte le porte del negozio.

Lo studente ha deciso di fuggire di casa dopo che la professoressa di matematica aveva telefonato alla madre, dicendole che il figlio non aveva fatto i compiti. Il ragazzino, per evitare un'ulteriore ramanzina, ha soggiornato per 6 giorni allo store Ikea ubicato nel distretto di Xuhui.