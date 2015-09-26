Home Uomini e Donne Anticipazioni Trono Classico 25 Settembre

Anticipazioni Trono Classico 25 Settembre

di Redazione 26/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico e dal sito ufficiale di Maria De Filippi ecco le anticipazioni. "Oggi, venerdì 25 Settembre, si è registratala nuova puntata Dopo i tronisti e Jack, ecco Tina in versione Adele sollevata di peso da Gianni. Ed ecco entrare corteggiatori e corteggiatrici. Consueto “rewind” dell’ultima puntata con le esterne e le prime esclusioni; si torna quindi all’oggi e all’esterna di Gianmarco e Veronica (ne farà un’altra), la ragazza che secondo Tina a lui non piaceva; colazione in terrazza per loro, il tronista le regala un palloncino a forma di gallina e le consiglia di non dare peso a quello che dice l’opinionista (il riferimento è a Tina); in studio Tina dichiara che l’esterna è vuota e inoltre dimostra a modo suo quanto non abbia gradito il parallelo con il pennuto e attacca senza remore entrambi, lo scontro fra lei e Gianmarco è durissimo e senza sconti, poi Tina lascia lo studio, ma quando Veronica dice che il paragone con il palloncino è pertinente, rientra per concludere. Gianmarco sostiene di voler proteggere le sue corteggiatrici e non vuole altre interferenze, ma sia Amedeo che Jack lo invitano ad avere più rispetto, quando Tina rientra lui si scusa e le acque si calmano Gianmarco ha potuto scegliere di fare un’esterna in più ed ha scelto ancora Veronica: si incontrano in un ristorante e il feeling c’è! Laura non reagisce bene, lui le spiega che essendo lei in pole position voleva dare a Veronica la possibilità di riguadagnare terreno, le motivazioni non convincono: Amedeo vuole sapere se Veronica si è dichiarata e Gianmarco lo invita a non intromettersi e ancora una volta Tina insorge. Gianmarco e Laura vanno al cinema ma si parla molto di Amedeo e del suo modo timido e imbarazzato di approcciarsi con le ragazze, lei invece considera Veronica superficiale. Quando si torna in studio Amedeo (www.mariadefilippi.it) puntualizza che gli si chiede di non commentare il “percorso” altrui ma non è quello che fa il suo “collega”, la temperatura sale nuovamente, Tina esce un’altra volta e Gianni le canta a sua volta a Gianmarco – secondo te uno è uomo quando sbatte al muro una donna?- gli chiede commentando una sua espressione; anche veronica riceve il suo, mentre Gianni esprime apprezzamento per la correttezza di Amedeo. Gianmarco sostiene che lui va avanti con le sue gambe e non ha bisogno di “accompagno” con chiaro riferimento al suo “collega” Amedeo invita a rilassarsi e parte l’esterna con Loretta che crea un “quadro” dal sapore africano, vuole così fargli conoscere una parte delle sue origini (la mamma), lui apprezza ma vuole conoscere altri aspetti di lei, poi trova che assomigli un po’ a Beyoncè. Gianmarco si scusa per il messaggio che forse è passato di lui…Maria comunica che il tronista è andato da Loretta: le dice che è stato precipitoso e che lei ha tutto per piacergli, ma la ragazza è categorica, ha fatto la sua scelta che è Amedeo e non ha altro interesse. Gianmarco alla redazione dichiara che la cosa gli sembra strana, è stata troppo frettolosa e crede che lei abbia scelto la strada più facile. In studio ribadisce la sua convinzione – lei ha cambiato idea troppo in fretta e in studio i suoi sguardi dicevano cose diverse, cerco una donna così e continuerò a corteggiarla anche senza esterne, non ci sono ruoli stabiliti, se voglio una cosa me la prendo – Laura è furiosa, invece Amedeo lo consiglia di vivere questa esperienza con calma, Gianni e Tina non sono d’accordo con lui ma questa volta Jack è a suo favore…Amedeo balla con Sofia e Gianmarco con Laura. Durante l’esterna con Costanza, dopo qualche chiacchiera e una dichiarazione importante di lei, Gianmarco si alza e se ne va, dopo una piccola esitazione lei lo rincorre e chiede spiegazioni –perché mi annoiavo – le risponde ma subito dopo l’abbraccia e le dice che scherzava, la ragazza aveva gli occhi inumiditi Maria nota che nessuno dei due tronisti ha invitato a ballare Loretta… Martina e Amedeo si incontrano al mare sotto un baldacchino ma qui la ragazza lamenta l’interesse del tronista per Loretta e attacca Rossana che corteggia Amedeo ma è interessata a Gianmarco, poi i due affidano al mare i loro desideri chiusi in due bottiglie. Tornati in studio scatta un duello verbale fra Martina e Rossana, quest’ultima si infuria e ribadisce la sua amicizia con il tronista, Amedeo guarda e dice che, non credendo all’amicizia tra uomo e donna, ha dubbi sul suo reale interesse, poi parte la loro esterna: sono al ristorante e lei ci tiene a precisare che tra lei e Gianmarco non c’è mai stato nulla, però a lui non piace che lei sia amica di Laura… Nuova polemica fra tronisti , Amedeo non gradisce che la ragazza che lui cerca possa essere amica con una persona che lui non stima, Gianmarco è in totale disaccordo con lui e si ricomincia a discutere, l’esterna riprende e si conclude con un ballo. Amedeo dichiara che, parlando dell’aspetto, è Sophia quella che gli piace di più, Rossana lo intriga per un suo lato misterioso, Loretta deve recuperare, Martina è la condiscendente. In esterna Sofia ammette di essere gelosa e se prima gli nega un abbraccio perché ne dà troppi, poi cambia idea. Gennaro bisbiglia a Silvia che ce l’ha con lei, però si parte dall’esterna con Rafael: un chiosco fiorito li ospita fra morbidi cuscini, carezze e abbracci non mancano ma non mancano nemmeno le critiche a Gennaro che, una volta tornati in studio lo attacca perché, da quando è stato portato in esterna, non saluta più, lo stesso dice Francesco. Napoli, Maschio Angioino sullo sfondo ed è lì che Silvia incontra Gennaro, lui non se lo aspettava e lei gli spiega perché ha qualche diffidenza, ma riconosce anche un certo interesse, lui la sorprende con una “pulcinellata” in suo onore. In studio balla con lei Gianmarco invita “svogliatamente” Veronica e si merita un nuovo attacco di Tina che non vede in lui una persona spontanea, mentre è spocchioso e “prepotentone”. Maurizio l’ha conosciuto con la redazione fuori puntata e lo ha subito portato in esterna, in giro per Roma lei dichiara che è il suo prototipo ideale al punto che lo porta fuori una seconda volta, lui coglie l’occasione per parlare dei rivali e in studio si accende la consueta discussione fra antagonisti. Arrivano Fabio e Mino per Silvia; cecilia e Noemi per Gianmarco, Angela per Amedeo e altre quattro ragazze per entrambi, rimangono tutti."

Condividi Facebook Twitter Whatsapp