Laura Pausini, "Lato Destro del Cuore" Svetta su iTunes: Singolo Scritto da Biagio Antonacci

di Redazione 26/09/2015

Laura Pausini torna ad entusiasmare i suoi fan con un nuovo singolo, intitolato "Lato destro del cuore", che in poche ore è balzato al primo posto su iTunes Bella soddisfazione per la Pausini, visto che "Lato destro del cuore", brano scritto da Biagio Antonacci, è stato in grado di scalzare la hit di Baby K e Giusy Ferreri, che ha dominato le classifiche dei singoli per tutta l'estate. Era inevitabile che la nuova ballata di Laura detronizzasse tutti. La cantautrice italiana ha tantissimi fan ed è apprezzata sia in Italia che all'estero. In nazioni come Brasile, Argentina ed Ecuador Laura Pausini è un vero idolo. Laura Pausini ha parlato di "Lato destro del cuore" anche su Facebook: "E' un brano di spessore, profondo, italiano nella scrittura e parecchio attuale negli arrangiamenti; è una poesia difficile da ascoltare oggi, ma è molto riflessiva e sono davvero felice di presentarla a tutti". Ricordiamo che a novembre uscirà un nuovo disco di Laura, intitolato "Simili"; poi un emozionante tour negli stadi che partirà da Milano, il 4 giugno 2016. Tappe anche a Roma e Bari. Laura Pausini inizia una nuova avventura, dunque, col nuovo disco. Ancora una volta Laura intona una canzone scritta per lei dall'amico e collega Biagio Antonacci. Laura ha rivelato in merito su Facebook: "Biagio ha il dono speciale di leggermi dentro e di portarmi, nei momenti più inaspettati, la canzone perfetta in grado di fotografare al meglio il momento che sto vivendo. E' successo con 'Vivimi', con 'Tra te e il mare' e magicamente succede ancora oggi con 'Lato destro del cuore'".

