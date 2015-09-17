Home Home Anticipazioni Trono classico registrato il 16 Settembre

di Redazione 17/09/2015

Ieri pomeriggio è stata registrata la terza puntata del Trono classico di "Uomini e Donne" con Silvia Raffaele, Amedeo Barbato e Gianmarco Valenza. Valentina Dallari ed Andrea Melchiorre sono ospiti in studio per parlare della fine della loro storia. Di seguito le anticipazioni dal sito ufficiale di uomini e donne. "Oggi, mercoledì 16 Settembre, si è registrata la nuova puntata del Trono. E sono Stash e i The Kolors ad aprire la registrazione odierna… ops… errore, trattasi della nostra Tina con Gianni e Jack che così fanno omaggio ai vincitori dell’ultima edizione di Amici. Entrano i tronisti, Maria nota che i ragazzi si sono dimezzati e che la redazione ha provveduto a eliminare quelli che non interessavano, così Riccardo non perde tempo e balla con Silvia. Entrano i ragazzi e le ragazze andati in esterna, quindi si commenta la situazione tra Gianmarco e Sara; a tal proposito un corteggiare ci tiene a precisare che lui la conosce già, un flirt di dieci giorni prima dell’estate; Gianmarco spiega che non l’ha portata di nuovo in esterna perché non convinto dal suo comportamento, lei però sottolinea il suo interesse e per questo aveva cercato di contattarlo su Fb prima della trasmissione; Jack però sostiene che farebbe meglio a dire che è stato influenzato da varie voci… lui non cambia idea e lei saluta e se ne va, Rosy (pubblico) lo disapprova. Laura e Gianmarco si incontrano in un locale e si salutano a suon di musica e di ballo e lei , che si era dichiarata per lui, critica i pregressi commenti di Amedeo circa il suo lavoro, mentre fra loro va tutto bene e lei dichiara un crescente interesse per il tronista; il chiamato in causa spiega il suo pensiero e ritiene vuota l’esterna appena vista. L’esterna tra Gianmarco e Veronica è sciolta e “chiacchierata”, i due sono a proprio agio anche quando lei commenta le rivali e Amedeo che giudica un “perfettino”, Gianmarco l’apprezza ma, tornati in studio, Gianni sostiene che non ha visto un reale interesse per lei, Tina appoggia e ribadisce il concetto e gli opinionisti non apprezzano il giudizio sull’altro tronista, discussione fra Loretta e Laura. Loretta è uscita anche con Amedeo e dalla loro esterna si parte; incontro in piscina, è anche il giorno del suo compleanno, quindi la ragazza dice di apprezzare il suo desiderio di far stare bene la propria donna, certo lo sguardo di Gianmarco le piace, si salutano con un abbraccio; Rossana se la prende con Amedeo – che donna cerchi? – gli chiede seccata da questa esterna; ma è Loretta sotto attacco perché non dichiara la sua preferenza. Colazione sul battello del Tevere per Amedeo e Rossana, ma lui le rimprovera di non avere notato in studio attenzione e sguardi dedicati a lui, lei replica che è reduce da una storia finita dalla quale è uscita a fatica, si abbracciano e lui la invita a “darsi una mossa”. Sofia si dichiara per Amedeo ma suscita dubbi in Rossana che vuole capire la sincerità della sua dichiarazione sulla quale jack non nutre dubbi. Martina aspetta Amedeo nel negozio di famiglia a Sabaudia e gli presenta i suoi, poi si trasferiscono al mare e cercano di conoscersi meglio, lui le darebbe persino un bacetto; Tina apprezza la ragazza e ritiene finte le sue rivali, Veronica offesa lascia lo studio! Amedeo si dice stupito dalla sorpresa che gli ha fatto ma deve conoscerla meglio. Costanza balla con Gianmarco. Gianmarco, dopo avere sentito e visto l’esterna di Loretta e Amedeo, decide di eliminarla e di tenere solo Veronica, Laura e Costanza; Amedeo concorda su quattro ragazze della seconda fila; la ragazza protesta per la decisione ma non fa cambiare idea a Gianmarco che non ha apprezzato alcune sue dichiarazioni; Amedeo le chiede se vuole restare per lui e lei risponde di sì. Scorrono le immagini della scelta di Valentina e Andrea a maggio, oggi però entrano in studio separati, lei dimagrita, non si sentono da un mese e mezzo circa; Valentina cerca la serenità lavorando su se stessa, ma problemi di carattere hanno danneggiato quello che era stato bello; lui replica che lei è sparita all’improvviso e non è stata più raggiungibile dopo una lite avvenuta a casa di lui e ha scoperto sui social che la loro storia era finita! Lei non vuole approfondire, Gianni pensa che forse non le conviene, ma dopo ulteriori discussioni lei si alza e se ne va. Gennaro e Silvia si incontrano per un aperitivo ma lui ci tiene a sapere se per lei è fondamentale la posizione lavorativa perché lui fa diversi lavoretti, lei dice che non le ispira fiducia e non si lasciano proprio bene; ma in studio David ha lo accusa di avere visto sui social foto e conversazioni con altre ragazze e risalenti al massimo a 15 giorni fa; Silva ribadisce, al di là delle accuse del rivale e – a pelle – che di lui non si fida, i due ragazzi discutono ma la tronista avvisa David che anche lui non le ispira una grandissima fiducia."

