Mery Segneri è dimagrita 50 kg

Redazione Avatar

di Redazione

17/09/2015

Mary Segneri partecipò nel 2004 al "Grande Fratello 5" diventando famosa. Da allora è dimagrita tantissimo: l'inquilina curvy della Casa è diventata una conduttrice dal fisico asciutto e longilineo. Ha cambiato pure acconciatura, i capelli dapprima corti e rossi ora sono lunghi e biondi. home_sx_10765 La Segneri dopo essere stata per due anni l'inviata di "Cronache Animali", il programma in onda su Raiuno, da quest'anno è stata promossa come assistente di Massimiliano Ossini in studio. Mary Segneri già nel 2011 aveva dichiarato a "Pomeriggio Cinque" di aver perso ben 50 chili. A Barbara D'Urso la bella Mery disse di pesare 70 chili contro i 120 sfoggiati al "Grande Fratello". A quanto pare la dieta sta continuando a dare i suoi frutti perché oggi appare ancora più dimagrita e in forma. Sono ormai lontani i tempi di quando, appena uscita dalla Casa, le sue rotondità le valsero il ruolo di "gemella" di Platinette a "Buona Domenica". 12512240_mary-segneri-dal-gf-pomeriggio-cinque-con-50-chili-di-meno-foto-18 Congratulazioni a Mery per questo cambiamento che le ha giovato molto!  
