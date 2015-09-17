Mery Segneri è dimagrita 50 kg
di Redazione
17/09/2015
Mary Segneri partecipò nel 2004 al "Grande Fratello 5" diventando famosa. Da allora è dimagrita tantissimo: l'inquilina curvy della Casa è diventata una conduttrice dal fisico asciutto e longilineo. Ha cambiato pure acconciatura, i capelli dapprima corti e rossi ora sono lunghi e biondi. La Segneri dopo essere stata per due anni l'inviata di "Cronache Animali", il programma in onda su Raiuno, da quest'anno è stata promossa come assistente di Massimiliano Ossini in studio. Mary Segneri già nel 2011 aveva dichiarato a "Pomeriggio Cinque" di aver perso ben 50 chili. A Barbara D'Urso la bella Mery disse di pesare 70 chili contro i 120 sfoggiati al "Grande Fratello". A quanto pare la dieta sta continuando a dare i suoi frutti perché oggi appare ancora più dimagrita e in forma. Sono ormai lontani i tempi di quando, appena uscita dalla Casa, le sue rotondità le valsero il ruolo di "gemella" di Platinette a "Buona Domenica". Congratulazioni a Mery per questo cambiamento che le ha giovato molto!
Articolo Precedente
CILE NEWS: terremoto violento, allerta tsunami: morti ed evacuati
Articolo Successivo
Anticipazioni Trono classico registrato il 16 Settembre
Redazione