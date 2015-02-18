Apple assume Zane Lowe, dj BBC Radio 1: curerà iTunes

Apple fa tremare Spotify assoldando soggetti famosi e competenti. E' notizia delle ultime ore quella del passaggio al colosso di Cupertino di Zane Lowe, 41enne neozelandese molto famoso in Inghilterra. Attualmente Zane è dj di BBC Radio 1.

Molti artisti celebri devono il loro successo a Lowe, come Ed Sheeran, Artic Monkey e Adele. Non si sa ancora la mansione che è stata affidata al talentuoso dj.

"È un music curator leggendario, non vediamo l'ora di averlo nel nostro team musicale", ha reso noto Apple. Si vocifera che Zane si dedicherà all'inizio a iTunes e iTunes Radio. Ennesimo colpo di Apple.