Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Roma, pesce avariato al mercato Esquilino: maxi sequestro

Redazione Avatar

di Redazione

18/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Stamattina è stata sequestrata una tonnellata di pesce avariato o senza tracciabilità a due passi da Piazza Vittorio, a Roma, precisamente al mercato Esquilino.

Il sequestro è stato effettuato dagli agenti della Polizia di Roma Capitale e dal personale Inps, AequaRoma e Asl. Gran parte del pesce sui banconi era marcia e piena di parassiti. I poliziotti stanno verificando la titolarità di diverse attività, quasi sicuramente riconducibili a un soggetto extracomunitario. Tantissimi prodotti sequestrati erano privi di tracciabilità, quindi d'ignota qualità e provenienza.

L'assessore alla Roma Produttiva, Marta Leonori, è lieta per il blitz di stamane: "Abbiamo messo in campo controlli capillari all'interno dei mercati rionali e delle reti di grande distribuzione alimentare per garantire la qualità del cibo che finisce sulla tavola dei romani ed evitare qualsiasi possibilità di mettere a rischio la loro salute. I nostri mercati rionali sono da garanzia del mangiare sano, dei prodotti tipici e delle eccellenze culinarie del nostro territorio, per questo continueremo a vigilare affinché vendano cibo di qualità".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nicki Minaj, collaboratore Devon Picket ucciso: "E' così triste"

Articolo Successivo

Apple assume Zane Lowe, dj BBC Radio 1: curerà iTunes

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016