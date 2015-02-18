Roma, pesce avariato al mercato Esquilino: maxi sequestro

Stamattina è stata sequestrata una tonnellata di pesce avariato o senza tracciabilità a due passi da Piazza Vittorio, a Roma, precisamente al mercato Esquilino.

Il sequestro è stato effettuato dagli agenti della Polizia di Roma Capitale e dal personale Inps, AequaRoma e Asl. Gran parte del pesce sui banconi era marcia e piena di parassiti. I poliziotti stanno verificando la titolarità di diverse attività, quasi sicuramente riconducibili a un soggetto extracomunitario. Tantissimi prodotti sequestrati erano privi di tracciabilità, quindi d'ignota qualità e provenienza.

L'assessore alla Roma Produttiva, Marta Leonori, è lieta per il blitz di stamane: "Abbiamo messo in campo controlli capillari all'interno dei mercati rionali e delle reti di grande distribuzione alimentare per garantire la qualità del cibo che finisce sulla tavola dei romani ed evitare qualsiasi possibilità di mettere a rischio la loro salute. I nostri mercati rionali sono da garanzia del mangiare sano, dei prodotti tipici e delle eccellenze culinarie del nostro territorio, per questo continueremo a vigilare affinché vendano cibo di qualità".