Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Arisa ed Emma si detestano? Backstage Sanremo al veleno

Redazione Avatar

di Redazione

18/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Arisa ed Emma, le due celebri vallette di Carlo Conti durante la 65esima edizione del Festival di Sanremo, non sono in buoni rapporti, anzi secondo il rotocalco Diva e Donna Arisa avrebbe dato il benservito alla sua addetta stampa perché durante la kermesse canora trascorreva molto tempo con la cantautrice salentina.

Diva e Donna ha rivelato anche che Arisa ed Emma non si sarebbero mai date una stretta di mano nel backstage del Festival. La prima avrebbe licenziato la sua addetta stampa il secondo giorno del noto evento canoro, sostituendola col suo fidanzato, Lorenzo Zambelli.

Ci sarà davvero attrito tra Emma e Arisa?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Apple assume Zane Lowe, dj BBC Radio 1: curerà iTunes

Articolo Successivo

Alessandro Volta: doodle per 270esimo anniversario della nascita

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019