Arisa ed Emma si detestano? Backstage Sanremo al veleno

Arisa ed Emma, le due celebri vallette di Carlo Conti durante la 65esima edizione del Festival di Sanremo, non sono in buoni rapporti, anzi secondo il rotocalco Diva e Donna Arisa avrebbe dato il benservito alla sua addetta stampa perché durante la kermesse canora trascorreva molto tempo con la cantautrice salentina.

Diva e Donna ha rivelato anche che Arisa ed Emma non si sarebbero mai date una stretta di mano nel backstage del Festival. La prima avrebbe licenziato la sua addetta stampa il secondo giorno del noto evento canoro, sostituendola col suo fidanzato, Lorenzo Zambelli.

Ci sarà davvero attrito tra Emma e Arisa?