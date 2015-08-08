Home Scienza e tecnologia Apple.com si rifà il look: sezione 'store' eliminata, unica destinazione ai clienti

Apple.com si rifà il look: sezione 'store' eliminata, unica destinazione ai clienti

di Redazione 08/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Apple lancia nuovi prodotti in continuazione e ama differenziarsi dagli altri colossi dell'hi-tech, fedele al motto del guru che l'ha fondata, ovvero "Think different" E' notizia delle ultime ore quella della modifica del sito Apple.com. A parte la grafica, che è stata rinnovata, è stata eliminata la sezione 'Store'. Insomma, la sezione distinta dello store è stata accorpata al portale generale Apple.com. Un portavoce del colosso di Cupertino ha rivelato al blog Mashable: "I consumatori vogliono esplorare, cercare e comprare in un unico posto. Il nuovo Apple.com prende il meglio del nostro vecchio sito e del nostro negozio online, per dare un'unica destinazione ai clienti". In sostanza è stata eliminata la sezione 'store' dalla barra principale dei sito Apple. Ora c'è un semplice carrello per fare acquisti. Eliminato anche il dominio 'store.apple.com'.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp