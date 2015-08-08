Loading...

Squinzano, uccide ex moglie e tenta suicidio: 45enne grave al Vito Fazzi

08/08/2015

Non si conosce il motivo per un 45enne di Squinzano, in provincia di Lecce, ha ucciso la sua ex moglie ed ha cercato di suicidarsi. Il dramma è avvenuto in via Crocefisso

  L'uomo ha sparato diversi colpi di pistola contro la donna, Maria Paola Marzano, e poi ha puntato l'arma contro se stesso, premendo il grilletto. Ora il 45enne, Sergio Pagano, versa in gravi condizioni al nosocomio Vito Fazzi di Lecce. Gli inquirenti non escludono nessun motivo del gesto. E' probabile, comunque, che la tragedia sia collegata al fatto che la vittima e l'uomo, genitori di due figli, si siano separati tempo fa.
