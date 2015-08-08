Squinzano, uccide ex moglie e tenta suicidio: 45enne grave al Vito Fazzi
di Redazione
08/08/2015
Non si conosce il motivo per un 45enne di Squinzano, in provincia di Lecce, ha ucciso la sua ex moglie ed ha cercato di suicidarsi. Il dramma è avvenuto in via CrocefissoL'uomo ha sparato diversi colpi di pistola contro la donna, Maria Paola Marzano, e poi ha puntato l'arma contro se stesso, premendo il grilletto. Ora il 45enne, Sergio Pagano, versa in gravi condizioni al nosocomio Vito Fazzi di Lecce. Gli inquirenti non escludono nessun motivo del gesto. E' probabile, comunque, che la tragedia sia collegata al fatto che la vittima e l'uomo, genitori di due figli, si siano separati tempo fa.
Articolo Precedente
Apple.com si rifà il look: sezione 'store' eliminata, unica destinazione ai clienti
Articolo Successivo
Cefalù, cinghiale uccide anziano: moglie lo difende e viene aggredita
Redazione