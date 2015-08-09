Loading...

Samsung: tablet maxi in arrivo, display da 18,4 pollici

09/08/2015

C'è un grosso tablet nei piani di Samsung? Forse. Si vocifera che il colosso coreano abbia intenzione di produrre un nuovo tablet di dimensioni 'generose', che andrà ad affiancare i nuovi Galaxy Note 5 e Galaxy S6 Edge Plus

  Si saprà qualcosa in più riguardo al lancio del tablet maxy di Samsung durante l'evento Unpacked che si svolgerà il prossimo 13 agosto 2015 a New York. Sul sito web della Samsung è apparsa una foto 'teaser' che ritrae le sagome di 3 apparecchi. Gli esperti ipotizzano che si tratti dei nuovi Galaxy Note 5, del Galaxy S6 Edge Plus e del tablet maxi, che probabilmente avrà un display da 18,4 pollici. Intanto sul sito web della Samsung campeggia la frase "Grandi cose sono in arrivo".
