Home Home Apple iPhone 6C e Watch 2 a marzo, novità anteriori a lancio iPhone 7

Apple iPhone 6C e Watch 2 a marzo, novità anteriori a lancio iPhone 7

di Redazione 10/12/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Novità in arrivo nel mondo Apple. Prima del lancio dell'attesissimo iPhone 7, il colosso di Cupertino ha intenzione di deliziare i suoi affezionati con due nuovi dispositivi che dovrebbe uscire a marzo, ovvero l'iPhone 6C e l'Apple Watch 2. L'indiscrezione è stata diffusa, come sempre, dall'informatissimo sito hi-tech 9to5Mac. I due prodotti, dunque, usciranno nei primi mesi del 2016 e, certamente, contribuiranno ad aumentare il fatturato del big californiano. L'Apple Watch ha subito avuto molti emuli ma, certamente, nessuno è riuscito mai ad eguagliarlo per design e funzioni. Vero è che le vendite sono state inferiori alle attese, forse perché quello degli apparecchi elettronici indossabili è ancora un settore astruso per gran parte delle persone al mondo. Sembra che l'iPhone 6C non costerà molto ma avrà un schermo di 4 pollici, quindi più piccolo rispetto a quello di iPhone 6S e iPhone 6S Plus, rispettivamente di 4,7 e 5,5 pollici. Tale smartphone, comunque, sarà un'ottima soluzione per chi ama i dispositivi Apple ma non può permettersi perché eccessivamente onerosi. Molti siti specializzati, tra cui MacRumors, hanno affermato che il nuovo iPhone 6C sarà più piccolo e compatto rispetto al predecessore 5C ma costerà poco, o comunque meno rispetto agli altri smartphone Apple. Il prezzo inferiore, però, non significa prestazioni minime, anzi l'iPhone 6C avrà lo stesso processore dei 'cugini' 6S e 6S Plus, ovvero A9 di ultima generazione. Il display, inoltre, verrà sbloccato con le impronte digitali, visto che l'apparecchio sarà dotato del sistema di identificazione Touch ID. Il design del nuovo iPhone 6C sarà migliore rispetto a quello del 5C, così come i materiali: la scocca non sarà di plastica ma metallica. Il prezzo? Sui 400 dollari negli Usa. L'Apple Watch 2, invece, non dovrebbe essere molto diverso dal modello precedente. Si vocifera che le modifiche saranno lievi e riguarderanno essenzialmente ai materiali usati per produrlo: platino e titanio, infatti, si sommeranno ad oro, alluminio e acciaio.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp