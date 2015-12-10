Cacciatore padovano confonde fidanzati per ladri e spara: denunciato
di Redazione
10/12/2015
"Mi auguro davvero che questo fatto faccia riflettere chi, a partire da certa politica e da alcuni mezzi di informazione, alimenta da mesi un clima che incita all'uso indiscriminato di armi da fuoco, per difendersi da tutti, anche dai fidanzatini e dalle proprie paranoie".Piccata la replica a Bettin del leghista Daniele Canella, consigliere comunale di San Giorgio delle Pertiche:
"Ovviamente si tratta di un gesto da condannare, non si può uscire e sparare senza accertarsi se c'è pericolo. Ma è un caso emblematico dell'insicurezza che si respira nel nostro territorio e in particolare a San Giorgio delle Pertiche. Spero che il ragazzo ferito possa riprendersi presto e che questa vicenda possa servire ad aumentare il livello di sicurezza. E che si diano più fondi alle forze dell'ordine e alla Polizia locale che cercano di fare il possibile per proteggere il nostro territorio".Il cacciatore di Padova, comunque, dovrà pagare il suo conto con la giustizia, visto che il suo gesto è stato a dir poco avventato: avrebbe potuto anche uccidere i fidanzati che si erano recati in quella zona per scambiarsi qualche effusione.
