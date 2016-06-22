Apple iPhone 7: poche novità rispetto al 6S, dual sim e niente jack audio

Se ne sentono ogni giorno sul nuovo iPhone 7, smartphone di fascia alta prodotto dalla Apple ma, come al solito, si tratta solo di indiscrezioni, quindi va tutto preso 'con le molle'. Nelle ultime ore, sul web e sulle riviste specializzate di hi-tech è apparsa la notizia dell'iPhone 7 dual sim e e senza jack audio
. Insomma, il nuovo melafonino dovrebbe avere due slot per riporre sim ma sarà privo di jack audio. Al posto di quest'ultimo dovrebbe esserci il connettore Lightning
, ben noto a chi conosce il mondo Apple
.
Engadget ha reso noto, però, che secondo Rock Fix l'iPhone 7 avrà ancora il jack audio. Chi avrà ragione? Il design del nuovo smartphone Apple non dovrebbe essere molto diverso dal quello dell'iPhone 6S. Si parla anche di un melafonino più resistente ad acqua e polvere e con una batteria più duratura rispetto ai modelli precedenti
. Sì perché una delle pecche degli iPhone è proprio la scarsa durevolezza della batteria. Secondo lo stesso autorevole Wall Street Journal l'iPhone 7 sarà una sorta di ripetizione dell'iPhone 6S, da cui quindi non si differenzierà molto. Per le novità più importanti si dovrà attendere il prossimo anno. Peccato per tutti quelli che si aspettavano un melafonino totalmente diverso e avveniristico.
In base alle ultime informazioni, le novità introdotte dalla Apple con l'iPhone 7 riguarderanno solo l'antenna e alcune componenti interne
. L'eliminazione del jack audio renderà l'apparecchio più resistente all'acqua e alla polvere, quindi meno vulnerabile. E' nel 2017, come detto, che arriveranno le novità più importanti, come ad esempio il display OLED senza cornice
. Un consiglio: se proprio volete cambiare smartphone per un apparecchio nuovo in tutto e per tutto è meglio attendere il prossimo anno; se poi, invece, siete persone alla moda, che vi stancate subito di un telefonino e volete possedere un melafonino di ultima generazione, siete liberi di spendere i vostri 1.000 euro circa ed acquistare l'iPhone 7.