Roma news, figlio uccide madre perché non gli diceva chi era il padre
di Redazione
22/06/2016
"L'ho uccisa perché non voleva rivelarmi chi è mio padre".Paola Borghi era odiata da quel figlio a cui non aveva mai detto chi fosse suo padre. La donna forse non sapeva che suo figlio nutriva molto rancore nei suoi confronti; o forse lo sapeva ma continua ad ignorarlo. Fatto sta che tale atteggiamento le è costato la vita. Il giovane romano ha dato in escandescenze, soffocando la 64enne con un cuscino; poi ha simulato un tentativo di rapina finito in tragedia. Al 118 è pervenuta una chiamata al 5 di questa mattina: il ragazzo diceva di aver trovato la madre a terra, senza sensi. Non appena arrivati in casa, gli operatori sanitari hanno constatato il decesso della donna.
