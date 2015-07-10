Home Sport Darmian e Ogbonna volano in Inghilterra: addio a Torino e Juventus

di Redazione 10/07/2015

Alla fine Angelo Ogbonna ha lasciato la Juventus. Il prossimo anno giocherà con lo West Ham, in Premier League. Il club bianconero ha salutato ufficialmente Ogbonna con due parole: "Grazie Angelo". Con la Juventus Ogbonna ha vinto una Coppa Italia, 3 scudetti e una Supercoppa italiana. Angelo era cresciuto nel Torino e, dopo aver giocato con la Juventus, finisce nella Premier League, ostico campionato inglese. Il club inglese verserà alla Juve 11 milioni di euro. Ogbonna guadagnerà più di 2 milioni di euro netti a stagione. La vendita di Angelo ha fruttato un bel po' alla Juventus, squadra che è riuscita a realizzare una plusvalenza di 2,3 milioni. Merito soprattuto di Beppe Marotta. "Ad Angelo non può che andare il ringraziamento nostro e di tutto il popolo bianconero per la serietà e l’impegno con i quali ha onorato i colori della Juve in questi anni, ed un in bocca al lupo per la nuova avventura. Sempre pronto a dire la sua in campo ogni qual volta è stato chiamato in causa dai due allenatori che lo hanno avuto a disposizione, Angelo è stato fin dal suo debutto una garanzia per il reparto arretrato, maturando calcisticamente partita dopo partita", recita un comunicato della Juventus con cui ha salutato il giocatore. "Ho fatto le valigie, vado a Londra! È stato un onore far parte del mondo Juve: mi ha regalato emozioni incredibili che faranno sempre parte di me. Non scorderò mai nessuno di voi! Non è questo il momento dei bilanci, magari più avanti. Dopo 13 anni lascio Torino, la mia città adottiva, la gente e gli amici. Sono sicuro che mi mancherete ma la vita è fatta così: di addii, arrivederci e nuove avventure. Grazie a tutti per questi anni meravigliosi". Queste le parole che Ogbonna ha scritto su Twitter per salutare la città di Torino, i suoi amici e la Juve. Nelle ultime ore ha lasciato Torino ed è approdato in Inghilterra anche un altro giocatore, Matteo Darmian, venduto dal Toro per 18 milioni di euro al Manchester United. "E' un sogno che si avvera, sono molto emozionato, ma finché non firmo non voglio aggiungere altro, sono superstizioso", ha dichiarato Darmian durante un'intervista a Sky Sport.

