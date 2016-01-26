Home Home Apple: iPhone con display 4 pollici si chiamerà 5 se?

di Redazione 26/01/2016

Molti utenti non gradiscono smartphone con display grandi, ecco perché Apple è pronta a lanciare un nuovo iPhone con schermo da 4 pollici, che forse si chiamerà iPhone 5 se Secondo alcune fonti cinesi, il colosso di Cupertino presenterà in primavera il nuovo melafonino con schermo più piccolo rispetto a quelli che conosciamo. Un vera novità nell'ecosistema Apple. E' stato il sito cinese MyDrivers a rendere noto il nome del nuovo iPhone da 4 pollici, ovvero 5 se, che avrà un design simile al 5S e 6 e scocca in alluminio. Il processore, ovviamente, sarà un A8 e la Ram da 1 GB. Apple, dunque, sta per lanciare uno smartphone con display piccolo, che va ad opporsi a quelli con schermi generosi. Perché i colossi continuano a produrre smartphone con display sempre più grandi se poi i clienti preferiscono quelli con schermi piccoli? Bella domanda a cui è difficile dare una risposta. Vero è che nella società consumistica odierna si tende a comprare prodotti solo perché sono di moda; quindi spesso le persone acquistano smartphone grandi per seguire la tendenza del momento. Non vediamo l'ora di vedere e provare il nuovo iPhone 5 se, uno smartphone piccolo ma funzionale ed elegante. Ovviamente il prezzo è ancora top secret.

