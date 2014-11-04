Loading...

Missione per ripulire atolli del Pacifico: 57 tonnellate di rifiuti

04/11/2014

Decisamente lodevole la missione orientata a ripulire gli atolli del Pacifico, luogo colmo di pesci coralli, uccelli, e tanti altri animali.

La missione è durata 3 giorni, durante i quali 17 sommozzatori della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) hanno rastrellato 57 tonnellate di rifiuti dalle coste nordoccidentali.

Nonostante siano lontani dalla civiltà e dalle attività umane, gli atolli del Pacifico sono pieni di spazzatura. Ne è prova la quantità enorme di rifiuti raccolta dallo staff del Noaa.

"La quantità di rifiuti marini che abbiamo trovato in questo luogo remoto ed incontaminato è scioccante", ha asserito Mark Manuel, direttore delle operazioni della Coral Reef Ecosystem Division del Noaa.

