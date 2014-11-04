Missione per ripulire atolli del Pacifico: 57 tonnellate di rifiuti
di Redazione
04/11/2014
Decisamente lodevole la missione orientata a ripulire gli atolli del Pacifico, luogo colmo di pesci coralli, uccelli, e tanti altri animali.
La missione è durata 3 giorni, durante i quali 17 sommozzatori della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) hanno rastrellato 57 tonnellate di rifiuti dalle coste nordoccidentali.
Nonostante siano lontani dalla civiltà e dalle attività umane, gli atolli del Pacifico sono pieni di spazzatura. Ne è prova la quantità enorme di rifiuti raccolta dallo staff del Noaa.
"La quantità di rifiuti marini che abbiamo trovato in questo luogo remoto ed incontaminato è scioccante", ha asserito Mark Manuel, direttore delle operazioni della Coral Reef Ecosystem Division del Noaa.
Articolo Precedente
50 sfumature di grigio: niente scene di nudo frontale, Jamie Dornan lo conferma
Articolo Successivo
Apple iWatch in vendita dai primi mesi 2015: progetto difficile
Redazione