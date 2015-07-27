Home Scienza e tecnologia Apple: "Perché non c'è niente di simile a un iPhone", nuovo slogan melafonino

Apple: "Perché non c'è niente di simile a un iPhone", nuovo slogan melafonino

di Redazione 27/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Che la Apple abbia tanti estimatori nel mondo, nonostante i prezzi non proprio popolari dei prodotti che realizza, non è un mistero. Il colosso di Cupertino è solito lanciare slogan a effetto per presentare i suoi apparecchi, come "Se non è un iPhone, non è un iPhone" Nelle ultime ore, sta facendo parlare di sé il nuovo slogan dell'iPhone: "Perché non c'è niente di simile a un iPhone". Sul sito della Apple, e ovviamente nella sezione dedicata al melafonino, campeggia tale scritta. Ma perché un iPhone è diverso da tutti gli altri smartphone? Beh, la risposta è data dal sito Apple. "Ogni iPhone che creiamo - e intendiamo ogni singolo dispositivo - è creato con le stesse convinzioni con cui un telefono debba essere più di una serie di caratteristiche. Soprattutto, un telefono deve essere assolutamente semplice, bello e magico da usare", recita il sito Apple. L'azienda di Cupertino, inoltre, elenca una serie di ragioni per cui l'iPhone non è un normale telefonino, come la massima integrazione tra hardware e software, l'opposizione ai malware e la grande quantità di app a disposizione.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp