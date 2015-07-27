Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Francia, autobus incastrato nel tunnel: troppo alto. Sei feriti gravi

Redazione Avatar

di Redazione

27/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Non aveva considerato che l'autobus che conduceva era troppo alto e, alla fine, il mezzo pesante è rimasto incastrato. Siamo nel nord della Francia, a Lille. Un autobus che trasportava studenti portoghesi, diretti ad Amsterdam, è rimasto incastrato in un tunnel. Il tetto dell'autobus è stato strappato via

    L'episodio ha provocato il ferimento di 30 persone, tra cui 6 versano in gravi condizioni in un nosocomio francese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il personale sanitario. L'autista, risultato negativo all'alcoltest, rischia grosso. Una disattenzione imperdonabile, che poteva causare una vera tragedia. O forse si tratta di imperizia?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Apple: "Perché non c'è niente di simile a un iPhone", nuovo slogan melafonino

Articolo Successivo

Bianca Balti replica alle critiche: "Sto amando il mio corpo come mai prima d'ora"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016