Francia, autobus incastrato nel tunnel: troppo alto. Sei feriti gravi

Francia, autobus incastrato nel tunnel: troppo alto. Sei feriti gravi

di Redazione 27/07/2015

Non aveva considerato che l'autobus che conduceva era troppo alto e, alla fine, il mezzo pesante è rimasto incastrato. Siamo nel nord della Francia, a Lille. Un autobus che trasportava studenti portoghesi, diretti ad Amsterdam, è rimasto incastrato in un tunnel. Il tetto dell'autobus è stato strappato via L'episodio ha provocato il ferimento di 30 persone, tra cui 6 versano in gravi condizioni in un nosocomio francese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il personale sanitario. L'autista, risultato negativo all'alcoltest, rischia grosso. Una disattenzione imperdonabile, che poteva causare una vera tragedia. O forse si tratta di imperizia?

