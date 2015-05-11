Apple tv: telecomando con tasti touch, esperienza utente migliora
di Redazione
11/05/2015
Apple pensa sempre in grande e punta ad essere il leader del mondo dell'hi-tech. A breve la Apple tv avrà una nuova veste, o meglio un nuovo formato, più programmi e funzionalità. Inoltre il 'box magico' sarà dotato di un telecomando elegante e utile.
Il telecomando innovativo della Apple Tv dovrebbe arrivare a giugno e, diversamente da quelli realizzati in passato, sarà caratterizzato da 2 avveniristici pulsanti touch che miglioreranno l'esperienza utente. Chissà se il lancio del nuovo telecomando farà 'schizzare' il prezzo dell'Apple tv?
