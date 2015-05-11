Loading...

Marchionne vola negli States: incontro con Cook e Musk

Redazione Avatar

di Redazione

11/05/2015

Sergio Marchionne, Ceo del gruppo Fiat-Chrysler, si è recato recentemente in California ed ha incontrato gli amministratori delegati di Apple e Tesla, rispettivamente Tim Cook ed Elon Musk, facendosi anche un giro sulla Google Car, auto che si guida da sola.

Marchionne, tempo fa, aveva affermato che non avrebbe escluso una partnership qualora non fosse stato recepito il monito alla riduzione dei costi e al rafforzamento. Dopo il viaggio negli States, Marchionne ha detto di essere rimasto colpito da Musk, numero della Tesla, azienda che produce auto elettriche e sportive. Riguardo al Ceo Apple Tim Cook, l'ad del gruppo Fiat-Chrysler ha sottolineato il suo apprezzamento per l'industria automobilistica.

