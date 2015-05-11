Loading...

Francesco Arca mostra via social il pancione di Irene Capuano

11/05/2015

L'attore Francesco Arca per la gioia dei numerosissimi fan e dei curiosi ha postato via social su Instagram la foto del pancione della compagna, Irene Capuano in dolce attesa di un bebè. La notizia della gravidanza era giunta a fine marzo ma l'attore ad oggi, non aveva confermato né smentita la notizia; conferma giunta appunto oggi, con un semplice scatto, accompagnato dalle parole: “Vi presento le mie donne! Una foto ed una frase che dice tutto, ove si vede una bellissima Irene col pancione, e si scopre che come vociferato, è in arrivo proprio una bambina! La notizia è stata indubbiamente data ieri non a caso dall'attore, che ha atteso proprio il giorno della Festa della mamma, per fare il grande annuncio. Complimenti vivissimi dalla nostra Redazione, ai futuri genitori! Michela Galli
