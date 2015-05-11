Home Gossip Francesco Arca mostra via social il pancione di Irene Capuano

Francesco Arca mostra via social il pancione di Irene Capuano

di Redazione 11/05/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'attore Francesco Arca per la gioia dei numerosissimi fan e dei curiosi ha postato via social su Instagram la foto del pancione della compagna, Irene Capuano in dolce attesa di un bebè. La notizia della gravidanza era giunta a fine marzo ma l'attore ad oggi, non aveva confermato né smentita la notizia; conferma giunta appunto oggi, con un semplice scatto, accompagnato dalle parole: “Vi presento le mie donne! Una foto ed una frase che dice tutto, ove si vede una bellissima Irene col pancione, e si scopre che come vociferato, è in arrivo proprio una bambina! La notizia è stata indubbiamente data ieri non a caso dall'attore, che ha atteso proprio il giorno della Festa della mamma, per fare il grande annuncio. Complimenti vivissimi dalla nostra Redazione, ai futuri genitori! Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp