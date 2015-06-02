Rochester, poliziotto uccide uomo di colore con taser

Nuovo episodio che non fa altro che alimentare il rancore per i poliziotti della comunità di colore americana. Un 50enne di colore, Richard Gregory Davis è stato ucciso con un taser da un poliziotto durante l'arresto. E' successo a Rochester, nello Stato di New York.

Bisogna che siano chiarite le circostanze in cui è morto Richard Gregory, sposato e padre di 6 figli. Michael Ciminelli, capo della Polizia di Rochester ha dichiarato: "L'uomo è uscito dal veicolo con fare aggressivo e si è lanciato contro gli agenti, che hanno quindi deciso di usare il taser per fermarlo. Un poliziotto ha deciso di usare l'opzione meno letale per bloccare il sospettato".

Davis è stato subito trasportato in ospedale ma i medici non hanno potuto salvarlo. L'uomo di colore soffriva di una malattia respiratoria e pesava 150 kg.