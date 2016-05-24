Argentina, calciatore muore in campo dopo scontro con avversario
di Redazione
24/05/2016
"L'AFA ha espresso il suo cordoglio per la morte di Michael Favre, giocatore del San Jorge di Villa Elisa, ed è vicina ai suoi familiari e alla squadra. La Football Association esprime profondo dolore per la morte di Michael Favre, che gioca con il club di San Jorge, avvenuta durante una partita con i Defensores. Questa associazione ha anche espresso il suo sostegno alla famiglia Favre e al club San Jorge".Episodi del genere gettano sicuramente nello sconforto. La moglie e i figli di Michael sono stati privati del loro marito e padre. La colpa di chi è? Di nessuno? Certo, Quintana e Larrosa non avrebbero mai voluto fare male a Michael; durante le partite, si sa, gli scontri sono numerosi. Ogni giocatore dà il massimo per il bene della sua squadra. Michael voleva a tutti i costi che il suo club vincesse, Michael era un 'leone' in campo. La sua morte ci addolora non poco.
