Delitto passionale a Zafferana Etnea: ucciso da marito ex amante

di Redazione 24/05/2016

Delitto passionale a Zafferana Etnea, in provincia di Catania. Alfio Cristaldi, 43 anni, è stato freddato ieri con due colpi di fucile, uno alla nuca e l'altro alla schiena, sparati dal marito della sua ex amante, da cui aveva avuto un figlio. La donna, dopo aver avuto un bimbo dall'amante, aveva voluto troncare la relazione ed era stata riaccolta dal marito, un 44enne incensurato. Quest'ultimo aveva anche accolto nella sua abitazione anche il figlio che la moglie aveva avuto con l'ex amante. Cristaldi, però, pedinava spesso la donna, non si era rassegnato alla fine della storia, ed inoltre riteneva poco il tempo che passava con suo figlio. L'ex amante di Cristaldi era stanca delle continue pressioni del 43enne che, spesso e volentieri, si presentava nella sua abitazione, come ieri. La situazione era diventata indubbiamente pesante e, allora, il 44enne ha deciso di imbracciare il fucile e fare fuoco contro quell'uomo che aveva rovinato la sua vita. Ieri sera il 43enne si è presentato ancora una volta nella casa dell'ex amante, reclamando i suoi diritti di padre e lamentando lo scarso tempo che passava col figlio. La discussione è diventata pian piano un'accesa lite, sfociata poi in tragedia. Il 44enne ha preso il suo fucile calibro 12 ed ha sparato due colpi contro il 43enne, uccidendolo all'istante. In casa, in quel momento, c'erano la moglie e alcuni parenti. L'omicida è rimasto rimasto fermo, impassibile, fino all'arrivo dei carabinieri, che lo hanno portato in caserma per sottoporlo a un lungo interrogatorio. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Catania. Ancora delitti passionali in Italia; un altro delitto passionale in Sicilia. Negli ultimi anni è aumentato il numero di tale tipologia di reati. Proprio per questa ragione, criminologi e psicologi hanno cercato di scoprire il motivo che spinge a commettere un delitto passionale e la personalità dell'autore. Secondo dati Eurispes, l'autore del delitto passionale ha generalmente un'età compresa tra i 31 e i 51 anni. Le vittime sono quasi sempre il partner e l'amante del partner. Sebbene molti studiosi abbiano cercato di individuare la personalità tipica di chi commette un delitto passionale, bisogna precisare che non si può generalizzare, perché ogni storia è a sé. Attorno a un delitto del genere ruotano una miriade di fattori diversi. Una cosa è certa: nella maggioranza dei casa, l'autore del delitto passionale è spinto dalla gelosia, la paura di essere tradito dal partner. Molto spesso il timore è infondato, quindi vengono uccise persone sulla base di congetture.

