Argentina, scontro tra elicotteri: morti concorrenti reality "Dropped"

Redazione Avatar

di Redazione

10/03/2015

Drammatico episodio in Argentina, dove uno scontro tra 2 elicotteri a provocato 10 vittime: 8 francesi e 2 argentini. La tragedia è avvenuta precisamente a La Rioja, in Argentina.

I cittadini francesi erano 3 concorrenti e 5 componenti dello staff di "Dropped", noto reality show del canale transalpino TF1. Gli sportivi che hanno perso la vita sono Camille Muffat, Florence Arthaud e Alexis Vastine. Pare che il presentatore di "Dropped" e tre partecipanti non siano morti; mentre non si sa nulla degli altri due concorrenti, Philippe Candeloro e Jeannie Longo.

"Stavano preparando le riprese del reality, sul posto c'erano già da vari giorni circa 80 persone, in maggioranza francesi", ha rivelato una fonte ufficiale al tabloid La Nacion.

Marò, caso torna in Aula: parola al giudice Hanjura

Ornella Muti, Naike Rivelli posta foto 'piccante' della madre su Instagram

