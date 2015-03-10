Argentina, scontro tra elicotteri: morti concorrenti reality "Dropped"
di Redazione
10/03/2015
Drammatico episodio in Argentina, dove uno scontro tra 2 elicotteri a provocato 10 vittime: 8 francesi e 2 argentini. La tragedia è avvenuta precisamente a La Rioja, in Argentina.
I cittadini francesi erano 3 concorrenti e 5 componenti dello staff di "Dropped", noto reality show del canale transalpino TF1. Gli sportivi che hanno perso la vita sono Camille Muffat, Florence Arthaud e Alexis Vastine. Pare che il presentatore di "Dropped" e tre partecipanti non siano morti; mentre non si sa nulla degli altri due concorrenti, Philippe Candeloro e Jeannie Longo.
"Stavano preparando le riprese del reality, sul posto c'erano già da vari giorni circa 80 persone, in maggioranza francesi", ha rivelato una fonte ufficiale al tabloid La Nacion.
