Argentina, scontro tra elicotteri: morti concorrenti reality "Dropped"

Drammatico episodio in Argentina, dove uno scontro tra 2 elicotteri a provocato 10 vittime: 8 francesi e 2 argentini. La tragedia è avvenuta precisamente a La Rioja, in Argentina.

I cittadini francesi erano 3 concorrenti e 5 componenti dello staff di "Dropped", noto reality show del canale transalpino TF1. Gli sportivi che hanno perso la vita sono Camille Muffat, Florence Arthaud e Alexis Vastine. Pare che il presentatore di "Dropped" e tre partecipanti non siano morti; mentre non si sa nulla degli altri due concorrenti, Philippe Candeloro e Jeannie Longo.

"Stavano preparando le riprese del reality, sul posto c'erano già da vari giorni circa 80 persone, in maggioranza francesi", ha rivelato una fonte ufficiale al tabloid La Nacion.