Ornella Muti, Naike Rivelli posta foto 'piccante' della madre su Instagram

09/03/2015

Oggi, 9 marzo, la grande attrice italiana Ornella Muti compie 60 anni. Ornella ha ancora fascino da vendere e non teme la vecchiaia. Nel corso della sua lunga carriera, Ornella ha ottenuto tanti premi,  collaborando con registi del calibro di Mario Monicelli e Damiano Damiani.

Ornella Muti, al secolo Francesca Romana Rivelli, ammaliò il mondo intero sin dalla sua prima apparizione sul grande schermo, quando aveva solo 14 anni. La Muti è convolata a nozze 2 volte ed ha avuto 3 figli: Naike, Carolina ed Andrea. E' stata proprio Naike Rivelli a postare, nelle ultime ore una foto 'piccante' di sua madre su Instagram.

"Thanks so much for all the nice messages and whishes! Grazie infinite per i vostri auguri e messaggi! Buona giornata a tutti voi!", ha scritto Ornella su Twitter.

10/02/2020

26/10/2018

09/10/2018