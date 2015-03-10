Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Marò, caso torna in Aula: parola al giudice Hanjura

Redazione Avatar

di Redazione

10/03/2015

Il giudice della Cancelleria M.K. Hanjura ha concluso la fase amministrativa e ordinato il ritorno del caso Marò in aula.

Oggi, martedi 10 marzo, si svolgerà a New Delhi una udienza correlata al processo dei due marò italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. L'udienza, in realtà, doveva svolgersi ieri, 9 marzo, ma per motivi organizzativi è stato disposto un rinvio.

Il compito del giudice della Cancelleria M.K. Hanjura sarà quello di accertare se i ministeri indiani degli Esteri, degli Interni e della Giustizia, nonché la polizia investigativa Nia, abbiano fornito una risposta all'autorità italiana che aveva chiesto l'estromissione della Nia dal processo.

