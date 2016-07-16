Arisa lascia la musica per diventare mamma
16/07/2016
Arisa, Agnelli, Fedez e Soler giudici di X Factor 10Durante la performance live al Teatro Carcano, dunque, Arisa ha reso note due importanti notizie: lo stop alla musica e la voglia di maternità. L'artista lavorerà molto fino alla fine del 2016, essendo anche impegnata come giudice a X Factor 10 assieme ai colleghi Manuel Agnelli, Fedez e Alvaro Soler. Rosalba è una donna tenace, curiosa e poliedrica. A Milano, la sua voce ha entusiasmato tutti i fan. A un certo punto, Arisa ha fatto salire sul palco Lorenzo Zambelli, il suo fidanzato e manager; poi, lo ha fatto sedere accanto a lei, e gli ha dedicato la splendida "Per vivere ancora". Lorenzo, quando è salito sul palco, è sembrato impacciato; del resto è abituato a lavorare dietro le quinte. Il concerto stava per finire, e Arisa, rivolgendosi al suo lui, ha detto:
"Adesso va di moda presentare il fidanzato: bene, questo è il mio. E' bello, ha gli occhi verdi e ce l'ho da sei anni. Forse è arrivato il momento di fare progetti seri e infatti avevo pensato di chiedergli proprio stasera se volesse sposarmi, ma lo vedo un po' restio!".
Stanca dei riflettori e dello showbizArisa ama molto Lorenzo e vuole lasciare un po' la musica per passare più tempo insieme a lui. Vuole un figlio da lui. Rosalba Pippa, come la maggior parte delle donne, ha voglia di maternità. La comprendiamo, e la comprendono i tanti fan. L'artista ha una grande voce, ha talento, ma ha fatto intendere spesso che oggi è difficile vivere con la musica; forse è per questo che, ultimamente si è avvicinata alla tv. I riflettori stanno dando fastidio ad Arisa, che ha bisogno di un anno sabbatico, un anno lontano dallo spettacolo. Alla cantautrice di "Controvento" non è andato probabilmente giù il mancato invito al concerto di Radio Italia e ai Wind Music Awards. Circostanze che hanno portato la cantante a scrivere su Facebook:
"Non mi farete fare la fine di Mia Martini".
"Per vederci basta prendere un caffè insieme"Al termine del concerto al Teatro Carcano, dunque, Arisa ha affermato di non voler lasciare per un po' il mondo della musica:
"Credo che tra un anno non sarà sopra un palco, perché voglio fare la mamma. Mi piace stare sul palco ma fino a un certo punto. Voi (i fan, ndr) mi piacete ma per vederci basta prendere un caffè insieme".
Una self-made woman che ha trionfato a SanremoLo showbiz rischia di fare un'altra 'vittima eccellente'. Arisa, però, vuole evitare la depressione o sbalzi d'umore e gioca d'anticipo. Vuole riposarsi, almeno un anno; poi si vedrà. Rosalba appende il microfono al chiodo e si prepara a maneggiare biberon e pannolini perché, come ha sottolineato anche a Milano, vuole diventare mamma. L'obiettivo di Arisa è vivere nel migliore dei modi il viaggio, perché secondo lei la vita è un viaggio. Ne siamo convinti anche noi. Facciamo tanti auguri a un'artista self-made che, da un piccolo paese della Basilicata è riuscita ad approdare sul palco dell'Ariston e a trionfare al Festival di Sanremo.
