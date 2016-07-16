Arisa lascia la musica per diventare mamma

Arisa, Agnelli, Fedez e Soler giudici di X Factor 10

"Adesso va di moda presentare il fidanzato: bene, questo è il mio. E' bello, ha gli occhi verdi e ce l'ho da sei anni. Forse è arrivato il momento di fare progetti seri e infatti avevo pensato di chiedergli proprio stasera se volesse sposarmi, ma lo vedo un po' restio!".

Stanca dei riflettori e dello showbiz

"Non mi farete fare la fine di Mia Martini".

"Per vederci basta prendere un caffè insieme"

"Credo che tra un anno non sarà sopra un palco, perché voglio fare la mamma. Mi piace stare sul palco ma fino a un certo punto. Voi (i fan, ndr) mi piacete ma per vederci basta prendere un caffè insieme".

Una self-made woman che ha trionfato a Sanremo

Arisa ha rivelato, durante il concerto al Teatro Carcano di Milano, che. Ha intenzione di dedicare più tempo alla sua famiglia; inoltre vuole un figlio.Durante la performance live al Teatro Carcano, dunque, Arisa ha reso note due importanti notizie: lo stop alla musica e la voglia di maternità. L'artista lavorerà molto fino alla fine del 2016,. Rosalba è una donna tenace, curiosa e poliedrica. A Milano, la sua voce ha entusiasmato tutti i fan. A un certo punto, Arisa ha fatto salire sul palco Lorenzo Zambelli, il suo fidanzato e manager; poi, lo ha fatto sedere accanto a lei, e. Lorenzo, quando è salito sul palco, è sembrato impacciato; del resto è abituato a lavorare dietro le quinte. Il concerto stava per finire, e Arisa, rivolgendosi al suo lui, ha detto:Arisa ama molto Lorenzo e vuole lasciare un po' la musica per passare più tempo insieme a lui. Vuole un figlio da lui. Rosalba Pippa, come la maggior parte delle donne, ha voglia di maternità. La comprendiamo, e la comprendono i tanti fan.; forse è per questo che, ultimamente si è avvicinata alla tv. I riflettori stanno dando fastidio ad Arisa, che ha bisogno di un anno sabbatico, un anno lontano dallo spettacolo. Alla cantautrice di "Controvento". Circostanze che hanno portato la cantante a scrivere su Facebook:Al termine del concerto al Teatro Carcano, dunque, Arisa ha affermato di non voler lasciare per un po' il mondo della musica:Lo showbiz rischia di fare un'altra 'vittima eccellente'. Arisa, però, vuole evitare la depressione o sbalzi d'umore e gioca d'anticipo. Vuole riposarsi, almeno un anno; poi si vedrà.. L'obiettivo di Arisa è vivere nel migliore dei modi il viaggio, perché secondo lei la vita è un viaggio. Ne siamo convinti anche noi. Facciamo tanti auguri a un'artista self-made che, da un piccolo paese della Basilicata è riuscita ad approdare sul palco dell'Ariston e a trionfare al Festival di Sanremo.