Pokemon Go in Italia: realtà virtuale e mostri fanno guadagnare Nintendo

Redazione Avatar

di Redazione

16/07/2016

L'app Pokemon Go è arrivata anche in Italia. E' disponibile sia sui device Android che iOS. Il gioco ha calamitato l'attenzione dei giocatori di tutto il mondo: ora tocca a quelli italiani. Uno dei motivi per cui tale app è diventata virale? La realtà aumentata.

"Immagina Pokemon nel mondo reale"

Ieri, 15 luglio 2016, Pokemon Go è approdata anche in Italia. Tutti possono cercare i simpatici mostriciattoli, frutto del genio di Nintendo, mediante i propri smartphone e tablet. Dopo aver scaricato l'app ci si potrà mettere alla ricerca degli animaletti proprio in città. Sì, avete capito bene. Lo scopo del gioco è proprio quello di far uscire di casa i players, che dovranno individuare Dragonite, Pikatchu ed altri animaletti. Questo avviene per mezzo della realtà aumentata. I mostriciattoli appariranno e scompariranno nei luoghi più disparati, come al mare, vicino ai grattacieli, nei negozi etc. Del resto, la reclame dell'app è "immagina Pokemon nel mondo reale".

Nintendo incassa 30 milioni in pochi giorni

Pokemon Go piace sia ai più piccoli che agli adulti, ricordando i tempi in cui giocavano con Pikachu ed altri attraverso il Gameboy. I tempi sono cambiati: ora basta un semplice smartphone o tablet per giocare e divertirsi. Intanto si diverte anche Nintendo, visto che grazie l'app ha incassato ben 30 milioni di dollari nel giro di pochi giorni. Merito dei mostriciattoli e della realtà virtuale.

Pokemon Go: dove si scarica

Dopo tanta attesa, finalmente Pokemon Go è arrivato anche in Italia ed è disponibile su App Store e Play Store. Scaricarlo è semplicissimo: basta cliccare sui seguenti link: Pokemon Go per iOS e Pokemon Go per Android. Non si fa altro che parlare dell'app dei divertenti mostri negli ultimi tempi. Il gioco sta furoreggiando in tutto il mondo. Si tratta di un fenomeno virale su cui, si mormora, si realizzerà anche un film. Una curiosità: Pokemon Go è diventato più popolare, sul web, dei video 'piccanti'.

Scopo del gioco

Quando Pokemon Go viene scaricato, il giocatore non dovrà fare altro che trovare i mostriciattoli in giro per la città e catturarli mediante le famose sfere. Sul web ci sono molti siti che diffondono consigli su come trovare e catturare i Pokemon, anche quelli rari. Non dovete fare altro che leggere, documentarvi e giocare il più possibile per diventare esperti e catturare più mostriciattoli possibili. Perché nel gioco più si cattura più si evolve.
