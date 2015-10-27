Home Home Carne Rossa Pericolosa? Allarme Oms, Prosciutto e Bacon Cancerogeni

di Redazione 27/10/2015

E' veramente allarmante il dato che emerge da un recente rapporto rapporto diffuso dall'OMS. E' meglio consumare con moderazione cibi come bacon, wurstel e prosciutto, visto che sono cancerogeni come amianto, alcol e fumo La carne rossa lavorata, secondo molti studiosi, favorisce l'insorgenza del tumore all'intestino, quindi ha gli stessi effetti del fumo di sigaretta e dell'amianto . Ad affermarlo è stata l'Oms, commentando l'inclusione della carne rossa nell'elenco delle sostanze cancerose. Il dossier dell'International Agency for Research on Cancer parla chiaro: wurstel, hot dog e prosciutto sono stati inclusi nella lista 1, quella che contempla absesto, tabacco e alcol. Insomma, ci sono prove scientifiche della correlazione tra tali alimenti e il tumore. Il numero uno dello Iarc Monographs Programme, Kurt Straif, ha dichiarato: "Per una persona, il rischio di sviluppare cancro all'intestino a causa del consumo di carne processata resta piccolo, ma aumenta in proporzione alla carne consumata". Secondo il rapporto divulgato dall'Oms, la carne rossa non favorirebbe solo il cancro all'intestino ma anche quello al pancreas e alla prostata . Alla luce di quanto riportato dall'Oms, invitiamo alla moderazione. Insomma, se si mangia un panino col prosciutto non si muore, ma l'importante è che si tratti di un SOLO panino. Ciò è stato evidenziato anche dai giornalisti James Gallagher e Helen Briggs. Il problema, insomma, riguarda la quantità consumata di carne rossa. Kurt Straif, noto epidemiologo, ha asserito in proposito: "Per una persona normale, il rischio di sviluppare il cancro al colon a causa del consumo di carne lavorata rimane basso: ma il rischio ovviamente aumenta a seconda della quantità consumata". Secondo il World Cancer Research Fund, nell'arco di una settimana non si dovrebbe consumare più di mezzo chilo di carne rossa . L'Oms è impegnata da tempo nello studio del collegamento tra consumo di carne rossa e rischio tumori. Ebbene, alla fine è stato scoperto che un nesso c'è, anche se tutto dipende dalle dosi consumate.

