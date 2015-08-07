Home Cronaca Arona, writer Edoardo Baccin ucciso da treno: affrescava vagone

Arona, writer Edoardo Baccin ucciso da treno: affrescava vagone

di Redazione 07/08/2015

Affrescare un convoglio e non accorgersi che sta sopraggiungendo un grosso treno merci. La disattenzione è costata cara a un giovane writer, che è stato travolto e ucciso da un convoglio alla stazione di Arona, in provincia di Novara La comunità di Arona è sconvolta. La vittima si chiamava Edoardo Baccin ed aveva 20 anni. Il ragazzo, residente a Somma Lombardo, in provincia di Varese, stava affrescando il vagone di un treno con alcuni amici ma non si era accorto dell'arrivo di un treno merci ed è stato travolto. Sono stati proprio gli amici ad allertare il 118 e le forze dell'ordine. Una volta arrivati sul posto, i sanitari hanno potuto solo constatare la morte del 20enne. Il giovane sarebbe morto sul colpo. La sua passione, che lo spingeva spesso nelle stazioni per affrescare muri o vagoni di treni, lo ha stroncato. I carabinieri, per fare luce sulla vicenda, hanno interrogato gli amici di Edoardo. L'associazione Codacons parla di "morte annunciata", sottolineando che in Italia è stato più volte fatto presente l'aumento del "fenomeno writer", ovvero della tendenza di molti 'graffitari' a mettersi ad affrescare in zone molto pericolose. "Le istituzioni non hanno saputo affrontare e combattere il fenomeno dei writer, lasciando loro carta bianca e la facoltà di mettere in pericolo la propria incolumità. Non è ammissibile che questi 'artisti' continuino ad imbrattare beni pubblici rischiando la propria pelle ed arrecando oltretutto un danno alla collettività", ha aggiunto il Codacons, invitando le autorità a predisporre aree ad hoc nelle città per consentire ai writers di 'sfogarsi'. Ricordiamo che il graffitismo è un fenomeno che si è diffuso moltissimo negli ultimi anni. Nella maggioranza degli stati, tale manifestazione è punita, in quanto ritenuta atto di vandalismo. Anche in Italia molti sindaci, tra cui quello di Roma, hanno annunciato battaglie contro tutti coloro che, armati di bombolette spray, tentano di affrescare muri e vagoni dei treni.

