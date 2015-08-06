Home Spettacoli Robert Downey Jr, Forbes lo incorona come attore più ricco al mondo

di Redazione 06/08/2015

Volete sapere chi è l'attore più pagato al mondo? Credete che sia Brad Pitt, Antonio Banderas o Leonardo Di Caprio? Sbagliate, il 'paperone' è Robert Downey Junior, che col suo talento è riuscito a guadagnare la bellezza di 80 milioni di dollari l'anno La classifica degli attori più ricchi al mondo è stata stilata, come sempre, dall'autorevole rivista Forbes. Downey Jr occupa la prima posizione della classifica per il terzo anno consecutivo. Sicuramente Robert sarà lieto di tale risultato, proprio lui che, in passato, ha dovuto combattere contro la dipendenza dalla droga. Per fortuna, dopo la rehab, l'attore ha sconfitto il vizio. Numerosi i film che Robert ha interpretato, sebbene la maggior parte delle persone lo veda sempre come Tony Stark. Downey Jr è tallonato, in classifica, da attori del calibro di Jackie Chan, Vin Diesel, Bradley Cooper e Adam Sandler, rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione. L'altro 'avenger' Chris Hemsworth occupa solo il 15esimo posto. Qualche anno fa nessuno avrebbe creduto che Robert Downey Jr sarebbe diventato l'attore più ricco al mondo, visto che non riusciva più nemmeno a stare in piedi per via della droga. Ha lottato molto contro la dipendenza dagli stupefacenti e, alla fine, ha vinto. Il merito va a lui e a due donne: la madre e la moglie. L'anno scorso Robert ha dovuto affrontare un grave lutto: la madre Elsie è morta. L'anziana aveva problemi al cuore provocati anche dall'alcol. La mamma di Robert era alcolizzata. L'attore la ricordò, un anno fa, con un aneddoto mai rivelato prima: "Era l'estate del 2004, ero davvero messo male. Mi chiamò all'improvviso e confessai tutto. Non ricordo che cosa mi disse, ma ricordo che da allora non ho più toccato droghe né alcol... E' stata il mio modello, come attrice e come donna capace di cambiare la sua vita... E allora, a chiunque di voi che abbia una madre che non è perfetta, dico: chiamala e dille che le vuoi bene lo stesso".

