Home Gossip Elena Barolo: foto 'piccante' su Instagram, nuda in piscina

Elena Barolo: foto 'piccante' su Instagram, nuda in piscina

di Redazione 07/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Elena Barolo ha sempre indossato splendidi ed eleganti vestiti. Quest'estate, però, viste le elevate temperature, ha deciso di indossare meno vestiti possibile, anzi proprio niente Sta facendo scalpore su Instagram lo scatto che ritrae la Barolo in piscina, senza costume. La sua forma fisica è impeccabile, così come il suo lato b. Elena ha molti fan su Instagram, che ha decisamente gradito la foto che la ritrae come mamma l'ha fatta. A quanto pare, Elena non ha tabù e se sente caldo non indugia a togliersi tutti i vestiti nuda. Certo, stavolta ha voluto fare un regalo a tutti i suoi fan, postando uno splendido scatto su Instagram. L'ex velina si è messa a nudo in una piscina di Porto Cervo, in Sardegna, dove sta trascorrendo le sue vacanze. La fidanzata del fotografo delle star, Alessandro Martorana, ha subito postato sul social la foto che, nel giro di poco tempo, ha ottenuto una miriade di 'mi piace'. Certamente, lo scatto ha stupito molte persone, visto che Elena Barolo è famosa per i suoi outfit eleganti. Dopo la breve esperienza a Striscia la Notizia, Elena Barolo è diventata una nota fashion blogger e attrice di soap tv. Tre anni fa, nel corso di un'intervista, la Barolo parlò della sua passione per la moda e del suo fashion blog: "Ho deciso di aprire un blog di moda perché è stata proprio la moda la mia passione sin da bambina: avevo 11 anni e sognavo di fare la modella, poi a 13 volevo diventare stilista e lanciare una mia linea d'abbigliamento; poi la mia vita ha preso una strada diversa, ma ora sono di nuovo qui a coltivare il mio primo amore". Insomma, Elena Barolo dedica gran parte della giornata al suo fashion blog: ha detto di lavorarci solitamente dalle 10 alle 19. Insomma, Elena ormai si è 'tuffata' nel mondo della moda, ovvero la sua passione giovanile. Le auguriamo tante belle soddisfazioni!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp