Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Ascoli, abusi su minorenne: imprenditore in carcere

Redazione Avatar

di Redazione

10/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Tremenda storia proveniente da Ascoli Piceno. Un imprenditore 42enne ha abusato più volte di una 13enne e per questo è stato messo in manette.

I poliziotti hanno subito arrestato l'orco dietro mandato della Procura di Ascoli Piceno che indagava sulla vicenda da molto tempo. Pare che l'imprenditore e la minorenne si siano conosciuti perché avevano in comune lo stesso hobby.

Il maniaco si sarebbe ingraziato la ragazzina, imponendole di avere rapporti 'intimi' con lui. Alla fine, l'orco è stato messo in carcere ed ora attende il processo. Speriamo che i giudici applichino la legge alla lettera.  Abusare dei minori è veramente vergognoso!

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Tel Aviv, militare israeliano accoltellato da palestinese: grave

Articolo Successivo

Fabrizio Corona, madre disperata: "E' molto dimagrito"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016