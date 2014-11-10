Ascoli, abusi su minorenne: imprenditore in carcere

Tremenda storia proveniente da Ascoli Piceno. Un imprenditore 42enne ha abusato più volte di una 13enne e per questo è stato messo in manette.

I poliziotti hanno subito arrestato l'orco dietro mandato della Procura di Ascoli Piceno che indagava sulla vicenda da molto tempo. Pare che l'imprenditore e la minorenne si siano conosciuti perché avevano in comune lo stesso hobby.

Il maniaco si sarebbe ingraziato la ragazzina, imponendole di avere rapporti 'intimi' con lui. Alla fine, l'orco è stato messo in carcere ed ora attende il processo. Speriamo che i giudici applichino la legge alla lettera. Abusare dei minori è veramente vergognoso!