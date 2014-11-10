Loading...

Tel Aviv, militare israeliano accoltellato da palestinese: grave

10/11/2014

Quando termineranno i contrasti tra israeliani e palestinesi? Questa è la domanda che ci si pone da tantissimi anni a questa parte.

Un palestinese ha brandito un'arma da taglio ed ha colpito un militare israeliano. E' successo a Tel Aviv, in una zona poco distante dalla stazione Ha Haganah.

La persona accoltellata, un ventenne, è stata subito ricoverata e versa in pessime condizioni.

"E' stato un attentato terroristico. Il sospetto aggressore è stato arrestato", ha reso noto, attraverso Twitter, Micky Rosenfeld (portavoce della polizia israeliana).

