Ascoli, ultraleggero precipita durante competizione automobilistica: avaria al motore

28/06/2015

TITOLO
E' stata un'avaria al motore a far precipitare l'ultraleggero ad Ascoli, con a bordo due persone, rimaste ferite. L'episodio si è verificato durante la cronoscalata "Coppa Teodori", competizione automobilistica tra Colle San Marco e Colle San Giacomo. L'ultraleggero, un Robinson 22, era stato noleggiato da una radio locale. Le due persone a bordo, un uomo e una donna, hanno riportato gravi ferite dopo l'atterraggio d'emergenza. La gara è stata, ovviamente, sospesa. Sul posto è arrivato immediatamente il personale del 118, che ha trasportato all'ospedale i due feriti con l'elicottero.
