Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Città più pericolose al mondo: Napoli quarta, colpa del Vesuvio

Redazione Avatar

di Redazione

28/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il sito inglese All10s si è divertito a stilare una classifica delle 10 città più pericolose al mondo. Ebbene, con sorpresa, una città italiana occupa la quinta posizione della top ten. La ragione, però, è alquanto strana. Per stilare la classifica sono stati presi i considerazione due fattori: il tasso di mortalità e la pericolosità del territorio dove sorge la città. Sotto trovate  la top ten delle città più pericolose al mondo: 1 - Raqqa (Siria) 2-  Nord Corea 3 - Il Sahel (Africa) 4 - Ciudad Juarez (Messico) 5 - Napoli (Italia) 6 - Fukushima e Tomioka (Giappone) 7 - Kashmir (confine tra India e Pakistan) 8 - San Pedro Sula (Honduras) 9 - Yokohama (Giappone) 10 - Baghdad (Iraq)   Napoli occupa il quinto posto per via della presenza del Vesuvio, vulcano ancora attivo che, se eruttasse nuovamente, ucciderebbe veramente molte persone. La zona attorno al Vesuvio, infatti, è molto popolata.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ascoli, ultraleggero precipita durante competizione automobilistica: avaria al motore

Articolo Successivo

Taylor Swift e Calvin Harris più ricchi di Beyoncé e Jay-Z

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025